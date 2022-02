Eurovision 2022 : après le succès de Måneskin, deux garçons chanteront l'amour pour l'Italie

De son côté Blanco, de son vrai nom Riccardo Fabbriconi, a explosé sur la scène musicale grâce ses premiers tubes postés sur les plateformes SoundCloud et TikTok. Fan de chanson italienne et de rock américain, il a publié en septembre son premier album, Blu Celeste, dont les titres figurent parmi les plus écoutés de 2021 sur Spotify.

Le 14 mai prochain, Mahmood et Blanco chanteront à domicile puisque l’édition 2022 du Concours Eurovision se déroulera à Turin, l'Italie ayant remporté le droit d'organiser le concours grâce à la victoire l'an dernier de Måneskin. Trois pays seulement ont remporté l’Eurovision deux fois de suite : l’Espagne en 1968 et 1969, le Luxembourg en 1972 et 1973 et Israël en 1978 et 1979.