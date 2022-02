Eurovision 2022 : Elia, Cyprien Zeni, Joanna... Qui représentera la France ?

France Télévisions a dévoilé, ce mercredi 16 février, les noms des finalistes pour représenter la France à l’Eurovision 2022. Sont donc en lice : Joanna ("Navigateure"), l’ex de "The Voice" Elliot ("La tempête"), le groupe de frère et sœur Soa ("Seule"), Joan ("Madame"), Marius ("Les chansons d’amour"), la protégée de Booba Elia ("Téléphone"), Hélène in Paris ("Paris, mon amour"), les Bretons Alvan et Ahez ("Fulenn"), le finaliste de "The Voice 2021" Cyprien Zeni ("Ma famille"), Julia ("Chut"), Saam ("Il est où ?") et Pauline Chagne ("Nuit Pauline").