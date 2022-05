Eurovision 2022 : et si le Britannique Sam Ryder, star de TikTok, créait la surprise ?

TikTok va vite devenir son aire de jeux en plein confinement. Le 5 mars 2020, il poste sa première vidéo dans laquelle il chante "Baby One More Time" de Britney Spears "aussi haut que possible, dans la cuisine de sa mère". Le succès est immédiat. Lui qui imaginait "se faire repérer dans un pub ou dans un club" derrière son micro finit par attirer l’attention numérique d’une des pop stars les plus célèbres du monde. Dix jours plus tard, il regarde son téléphone en se préparant un plat de pâtes et découvre un message de Justin Bieber.