L’Ukraine en tête, la France 24e : le classement complet de l’Eurovision 2022

🇺🇦1 - UKRAINE - Kalush Orchestra – "Stefania" (631 points)

🇬🇧2 - ROYAUME-UNI : Sam Ryder – "Space man" (466 points)

🇪🇸3 - ESPAGNE : Chanel – "SloMo" (459 points)

🇸🇪 4 - SUÈDE : Cornelia Jakobs – "Hold me closer" (438 points)

🇷🇸 5 - SERBIE : Konstrakta – "In corpore sano" (312 points)

🇮🇹 6 - ITALIE : Mahmood & BLANCO – "Brividi" (268 points)

🇲🇩 7 - MOLDAVIE : Zdob și Zdub & Advahov Brothers – "Trenulețul" (253 points)

🇬🇷8 - GRÈCE : Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together" 215 points)

🇵🇹 9 - PORTUGAL : MARO –"Saudade, saudade" (207 points)

🇳🇴 10 - NORVÈGE : Subwoolfer – "Give that wolf a banana" (182 points)

🇳🇱 11 - PAYS-BAS : S10 – "De Diepte" (171 points)

🇵🇱 12 - POLOGNE : Ochman – "River" (151 points)

🇪🇪 13 - ESTONIE : Stefan – "Hope" (141 points)

🇱🇹 14 - LITUANIE : Monika Lui – "Sentimentai" (128 points)

🇦🇺 15 - AUSTRALIE : Sheldon Riley – "Not the same" (126 points)

🇦🇿 16 - AZERBAÏDJAN : Nadir Rustamli – "Fade to black" (106 points)

🇨🇭 17 - SUISSE : Marius Bear – "Boys do cry" (78 points)

🇷🇴 18 - ROUMANIE : WRS – "Llámame" (65 points)

🇧🇪 19 - BELGIQUE : Jérémie Makiese – "Miss You" (64 points)

🇦🇲 20 - ARMÉNIE : Rosa Linn – "Snap" (61 points)

🇫🇮 21 - FINLANDE : The Rasmus – "Jezebel" (38 points)

🇨🇿 22 - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : We Are Domi – "Lights off" (38 points)

🇮🇸 23 - ISLANDE : Systur – "Með Hækkandi Sól" (20 points)

🇫🇷 24 - FRANCE : Alvan & Ahez – "Fulenn" (17 points)

🇩🇪25 - ALLEMAGNE : Malik Harris – "Rockstars" (6 points)