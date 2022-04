Eurovision : le groupe ukrainien Kalush Orchestra lance un appel à la mobilisation

Psyuk et les cinq autres membres du Kalush Orchestra font partie des 24 artistes et groupes qui participeront au concours de l'Eurovision qui se déroulera à partir du 10 mai dans la ville italienne de Turin. Le groupe de hip-hop aux millions de visionnements sur YouTube a atterri lundi en Israël pour un événement baptisé "Israël Calling", a indiqué l'Agence juive, un organisme para-gouvernemental principalement chargé de l'immigration juive et qui a facilité leur arrivée en Israël.

Le groupe a dû obtenir une autorisation spéciale pour quitter l'Ukraine et cette visite en Israël était pour eux la première occasion, depuis l'invasion russe du 24 février, de pouvoir jouer ensemble leur tube "Stefania", après des semaines de répétitions sans se voir, comme l'a confié Oleh Psyuk.