Eurovision : les Français Alvan et Ahez dévoilent leur scénographie très "green"

Né de la rencontre entre un musicien électro (Alexis) et un trio de chanteuses bretonnes (Marine Lavigne, Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou), le groupe qui mélange électro et chants traditionnels bretons a choisi un texte puissant et féministe, inspiré d'une légende bretonne. Fulenn, qui signifie "étincelle" et "jolie fille", raconte l'histoire d’une fille qui danse avec le diable.