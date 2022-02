Mika et Laura Pausini seront les maîtres de cérémonie de l'Eurovision 2022

"Nous pouvons y parvenir grâce à la musique, qui est la forme d’expression la plus universelle. L’Eurovision est cela et bien davantage !", a poursuivi l'ex-coach de "The Voice". "Je suis heureuse que l'Eurovision revienne en Italie et honorée de présenter un tel événement", a pour sa part déclaré Laura Pausini, connue pour son tube La Solitudine ou encore son duo avec Hélène Ségara, On n’oublie jamais rien, on vit avec.