Eurovision 2022 : six pays accusés d'une tricherie d'une "ampleur inédite"

Selon l'instance, les six pays cités sont soupçonnés de s'être accordés le plus de points lors de la seconde demi-finale, le 12 mai dernier. Plus précisément, "quatre des six jurys incriminés ont placé les cinq autres pays dans leur Top 5. Un jury a voté pour ces cinq mêmes pays dans son Top 6 ; et le dernier des six jurys a placé quatre desdits pays dans le Top 4 et le cinquième dans son Top 7", explique le texte. "Quatre des six jurys ont reçu 12 points, ce qui est le maximum pouvant être attribué", ajoute-t-il.

En parallèle, l'Independent Voting Monitor - l'organisme paneuropéen partenaire du concours qui a découvert ces anomalies - a constaté que plusieurs des six pays soupçonnés avaient été bien moins plébiscités par les 15 autres pays votants. La plupart du temps, ils ont même été placés en queue de classement.

L'ensemble des votes des pays mis en doute ont été annulés par le concours. Ils ont été remplacés par des Top 10 calculés avec des algorithmes, comme le prévoit le règlement.