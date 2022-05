L'Ukraine remporte l'Eurovision 2022 : que raconte "Stefania", la chanson de Kalush Orchestra ?

Leur chanson est quasiment devenue un hymne. Avant d'être sacrée à l'Eurovision samedi soir à Turin en récoltant un nombre de voix historiques, "Stefania" de Kalush Orchestra avait été écrite comme un hommage à la mère du leader du groupe, Oleg Psiuk. Celle-ci n'avait d'ailleurs jamais entendu cette déclaration d'amour en musique avant que le groupe ne participe à l'émission ukrainienne de sélection au concours de chant européen.

Dans ce titre, mêlant hip-hop et musique traditionnelle ukrainienne, l'artiste originaire des Carpates chante notamment : "Le champ fleurit, mais ses cheveux deviennent gris (...) / Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison même si toutes les routes sont détruites". Ou encore : "Elle ne me réveillerait pas, même si dehors l'orage grondait, ou si avec mamie, elles se disputaient / Elle me fait plus confiance qu'à n'importe qui".