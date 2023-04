Eurovision : après la polémique, La Zarra est "plus que prête" à "faire scintiller" Liverpool

La cheffe de la délégation française à l’Eurovision Alexandra Redde-Amiel avait dénoncé "un lynchage", précisant que La Zarra allait être "coupée au maximum" des réseaux sociaux d’ici la finale du 13 mai à Liverpool. Mais à une semaine de son départ pour l’Angleterre, la principale intéressée réplique à son tour en ligne. Et fait savoir qu’elle est reboostée comme jamais. "Même si on ne peut pas faire toujours l’unanimité, vous avez été si nombreux à me dire simplement que vous croyez en moi et en ma chanson, en votre chanson 'Évidemment'. C’est tout ce dont j’ai besoin", assure-t-elle. "On ne lâche rien. Restons concentrés sur l’essentiel. On est prêts, on est plus que prêts", poursuit-elle.