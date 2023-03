Eurovision 2023 : l'Ukraine a-t-elle trouvé la formule gagnante pour faire le doublé ?

Depuis dimanche dernier, on connaît l’intégralité des 37 chansons en lice. Et d’après les bookmakers, "Heart of Steel" de Tvorchi se positionne déjà à la troisième position derrière "Tatoo" de la Suédoise Loreen, déjà lauréate en 2012, et le groupe finlandais Käärijä avec "Cha Cha Cha". Et La Zarra dans tout ça ? La chanteuse québécoise qui représente la France figure pour l'instant à la 6ᵉ place avec "Évidemment".