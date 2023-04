Eurovision : La Zarra diva ? La délégation française dénonce le "lynchage" et "les fantasmes" autour de sa candidate

"Ce qui est important est de ne pas alimenter les commérages ou les fantasmes autour de La Zarra", réagit ce vendredi auprès de Télé-Loisirs Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions et cheffe de la délégation française de l'Eurovision. "Quand La Zarra me regarde dans les yeux, elle ne doit pas sentir de peur ou de colère, seulement la conviction d'aller le plus loin possible".

"Il faut remettre les choses dans leur contexte : elle n'a pas fait de prestation sur scène suite à un problème qui lui est personnel. Et quand je vois le lynchage qui est fait autour d'elle… Comment peut-on gagner l'Eurovision si notre pays est critique face à notre artiste ?", s'interroge-t-elle, précisant que la candidate allait être "coupée au maximum" des réseaux sociaux d'ici au 13 mai.