Après l'Eurovision, La Zarra répond aux "insultes dans la presse" en chanson

"Évidemment que je suis fière de porter le drapeau de cette France, moi qui suis française dans l’acte mais pas dans l’acte de naissance", dit-elle. La Zarra répond aux attaques racistes sur "ses racines, ses origines" dont elle est "fière comme Dalida, comme Edith Piaf et comme Céline" Dion. "Plus rien ne m’étonne, plus rien ne me blesse. Pas même les insultes dans la presse. J’encaisse les coups, je fais mon chemin. Ils feront leur métier, je ferai le mien", affirme-t-elle alors que défilent les images de ceux qui l’ont prise pour cible dont l’humoriste Gaspard Proust.