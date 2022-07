L’Eurovision 2023 aura lieu au Royaume-Uni, avec une place de choix pour l'Ukraine

Les deux chaînes travailleront ensemble à la conception du spectacle, qui se dotera d’un logo spécial unissant les drapeaux des deux nations. Tim Davie, directeur général de la BBC, promet déjà que l’édition 2023 du concours sera "un vrai reflet de la culture ukrainienne" mais aussi "une démonstration de la diversité de la musique et de la créativité britanniques". "Il y a eu des consultations avec le gouvernement britannique et la BBC. Nous avons reçu l'assurance de la BBC et de l'UER qu'elles organiseraient l'Eurovision 'Au nom de l'Ukraine'", a déclaré le ministre ukrainien de la Culture Oleksandre Tkatchenko sur Telegram, cité par l'AFP.

"Tout sera fait pour qu'on voie en Grande-Bretagne des paysages ukrainiens et qu'on entende des narratifs ukrainiens. Je pense que l'expérience de la BBC permettra de présenter l'Ukraine au plus haut niveau", a-t-il ajouté. Prochaine étape ? Le choix de la ville-hôte. Aberdeen, Edimbourg et Glasgow en Écosse, Belfast en Irlande du Nord, Cardiff au Pays de Galles, Liverpool, Manchester, Londres ou encore Birmingham en Angleterre ont déjà fait part de leur intérêt. Les dépôts de candidature ouvriront la semaine prochaine.