Eurovision 2023 : quels sont les 37 pays qui participeront au concours à Liverpool ?

Plus gros contributeurs du concours, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni sont directement qualifiés pour la grande finale du samedi 13 mai. Idem pour l’Ukraine qui occupera une place particulière au cours de la cérémonie. Les 31 pays restants s’affronteront lors des demi-finales des 9 et 11 mai qui auront lieu à la Liverpool Arena. Chypre est le premier à avoir dévoilé son candidat. Andrew Lambrou, chanteur australien d'origine chypriote, qui avait déjà postulé pour représenter l'Australie l'an dernier. Sa chanson n'a pas encore été révélée.