L’Eurovision 2023 n’aura pas lieu en Ukraine, le Royaume-Uni favori pour l’accueillir

Volodymyr Zelensky en rêvait. "L’an prochain, l’Ukraine accueillera l’Eurovision ! Pour la troisième fois de son histoire, et je crois que ce ne sera pas la dernière. Nous ferons de notre mieux pour accueillir un jour les participants et les invités de l’Eurovision dans la ville ukrainienne de Marioupol. Libre, en paix et reconstruite !", avait déclaré le président ukrainien quelques minutes après la victoire écrasante du groupe Kalush Orchestra avec la chanson "Stefania". Mais la réalité du terrain a rattrapé ses vœux pieux, relayés dans toute l’Europe. L’UER, l’union européenne de radio-télévision, a annoncé ce vendredi 17 juin que l’édition 2023 de son concours de la chanson "ne pouvait pas se tenir" dans le pays.