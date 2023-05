Un "cha cha cha" explosif, un "tattoo" indélébile, une évidence… nos 5 favoris pour l'Eurovision 2023

Après avoir couronné son roi la semaine dernière, le Royaume-Uni est prêt à sacrer le prochain lauréat de l’Eurovision. Liverpool organise cette semaine le concours européen de la chanson au nom de l’Ukraine, victorieuse de l’édition 2022 avec Kalush Orchestra. Qualifié d’office en tant que représentant du tenant du titre tout comme les pays du Big Five - les plus gros contributeurs financiers du concours (France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et Italie) -, le duo ukrainien Tvorchi est déterminé à ramener le trophée à Kiev avec "Heart of steel", une chanson en anglais teintée d’électro.