Eurovision 2024 : le Suisse Nemo en tête, Slimane 4e... Découvrez le classement final

Au terme d'un Eurovision marqué par différentes polémiques, c'est le Suisse Nemo qui a remporté le trophée à Malmö, en Suède. Le chanteur français Slimane s'est hissé à la quatrième position après une performance époustouflante de "Mon Amour". Voici le tableau final qui comptabilise les votes des jurys nationaux et le vote du public.

Il est devenu le premier artiste non binaire à être sacré dans la compétition. À l'issue d'une édition marquée par une vive controverse sur la participation d'Israël, en pleine guerre dans la bande de Gaza, Nemo a remporté l'Eurovision pour la Suisse avec "The Code". "J'espère que cette compétition pourra continuer à encourager (les efforts pour) la paix et la dignité pour chacun", a réagi l'artiste de 24 ans les yeux embués de larmes avant de casser accidentellement son trophée alors qu'il se produisait à nouveau sur scène.

Avec sa veste à plumes roses et rouges et sa jupe satinée rose, Nemo a recueilli 591 points, dépassant le favori croate, Baby Lasagna et ses 547 points. L'Ukraine a terminé troisième (453 points) et la France quatrième (445 points). L'Israélienne Eden Golan, sifflée à plusieurs reprises par des opposants à la guerre à Gaza, est arrivée en cinquième position avec 375 points pour sa chanson "Hurricane".

Voici le classement final du concours

Suisse : 591 points

Croatie : 547 points

Ukraine : 453 points

France : 445 points

Israël : 375 points

Irlande : 278 points

Italie : 268 points

Arménie : 183 points

Suède : 174 points

Portugal : 152 points

Grèce : 126 points

Allemagne : 117 points

Luxembourg : 103 points

Lituanie : 90 points

Chypre : 78 points

Lettonie : 64 points

Serbie : 54 points

Royaume-Uni : 46 points

Finlande : 38 points

Estonie : 37 points

Géorgie : 34 points

Espagne : 30 points

Slovénie : 27 points

Autriche : 24 points

Norvège : 16 points