Manifs de soutien à Gaza, la candidate israélienne huée : Malmö sous tension à 48h de l’Eurovision

La 68ᵉ édition du concours Eurovision de la chanson se déroulera samedi soir à Malmö en Suède dans un contexte hyper tendu. En cause : la présence de la candidate israélienne Eden Golan, dénoncée par les opposants à la guerre à Gaza. Huée lors des répétitions mercredi, elle participe ce jeudi à la demi-finale avec sa chanson "Hurricane".

L’Eurovision, ce n’est pas que de la chanson. Si le célèbre concours a toujours eu une dimension géopolitique depuis sa création, elle a rarement été aussi exacerbée que cette année. Au cœur des tensions qui agitent la ville de Malmö, en Suède, à 48 heures de la finale : la guerre à Gaza et la présence en Suède de la candidate israélienne Eden Golan, dénoncée par de nombreuses voix à commencer par la star pop-star locale Robyn qui avait lancé fin janvier une pétition d’artistes scandinaves réclamant son exclusion.

Soutenue d’emblée par l’UER (Union européenne de Radiodiffusion) qui organise l’événement, la représentante de l’État hébreu avait frisé la disqualification courant février en raison des paroles jugées trop "politiques" de la chanson "October Rain", une allusion explicite à l’attaque meurtrière du 7 octobre. Un nouveau morceau plus "neutre" baptisé "Hurricane" a été proposé et accepté par l'UER. Mais le malaise n’est pas retombé, au contraire.

Le geste symbolique du candidat suédois

Évoquant des projets de "manifestations anti-israéliennes" et des "appels à s'en prendre à des Juifs et des Israéliens", Tel Aviv a d’ores et déjà déconseillé à ses ressortissants de se rendre à Malmö, la cité portuaire abritant la plus forte communauté palestinienne de tout le pays. Le gouvernement recommande à ceux qui s’y rendraient malgré tout de télécharger une application de l'armée, utilisée d’ordinaire pour prévenir des bombardements, afin de recevoir des notifications en cas d'urgence sur place.

C’est dans ce contexte surréaliste que la chanteuse Eden Golan s’apprête à participer à la demi-finale ce jeudi, dans l’espoir d’obtenir un ticket pour la finale. Mercredi, lors des répétitions à la Malmö Arena, elle a été copieusement huée par une partie de la salle, comme en témoignent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux où elle est déjà la cible de menaces de mort. Chez les bookmakers, elle arrive malgré tout en huitième position, loin toutefois derrière le favori, le Croate Baby Lasagna.

Dans l’enceinte de la salle de spectacle, l'UER a interdit tout drapeau autre que ceux des participants ainsi que toute bannière à message politique, deux règles en vigueur de longue date. Reste que, dès mardi, cette volonté de neutralité a été bousculée lors de la première demi-finale. Le candidat suédois Eric Saade, né d'un père libano-palestinien, a en effet arboré un keffieh autour du bras lors sa performance. Un geste regretté par la télé publique suédoise SVT.

Mercredi après-midi, un navire humanitaire de l’ONG Ship to Gaza, à destination de l'enclave palestinienne, a fait un arrêt à Malmö pour montrer sa solidarité aux quelque 30.000 manifestants attendus samedi pour protester contre la participation d'Israël. Sous une forte présence de policiers en civil, autour de 400 personnes étaient rassemblées pour l’accueillir. À l’approche du Jour J, des forces de l'ordre sont venues de toute la Suède, mais aussi du Danemark et de la Norvège pour renforcer les effectifs locaux et assurer la sécurité autour de l'évènement.

La polémique autour de la candidate israélienne a presque éclipsé celle du duo qui représente cette année l’Ukraine. Deux ans après la victoire du groupe Kalush Orchestra, les chanteuses Alyona Alyona et Jerry Heil font pourtant bonne figure auprès des bookmakers qui les donnent en troisième position avec leur morceau "Teresa & Maria". Il ne fait a priori aucune allusion à l’actualité brûlante puisqu’il s’agit d’un hommage à Mère Teresa et la Vierge Marie.