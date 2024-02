Eurovision 2024 : l'Ukraine va-t-elle reprendre sa couronne avec ce duo féminin surprenant ?

Alyona Alyona et Jerry Heil défendront les couleurs de l’Ukraine lors de la 68ᵉ édition du concours Eurovision. Elles tenteront de redonner la victoire à leurs pays, deux ans après le succès symbolique du groupe Kalush Orchestra. Intitulée "Teresa & Maria", leur chanson fait ouvertement référence à Mère Teresa et à la Vierge Marie.

Le casting du concours Eurovision 2024 se précise. Alors que la France sera représentée par Slimane avec "Mon Amour", l’Ukraine a décidé de miser sur un duo 100% féminin composé des chanteuses Alyona Alyona et Jerry Heil. Leur morceau qui mélange sonorités traditionnelles et urbaines s’intitule "Teresa & Maria"... en référence à Mère Teresa et à la Vierge Marie.

"Nous sommes croyantes", déclarent-elles sur la chaîne Youtube de la délégation ukrainienne, assumant la dimension religieuse de leur composition face à d'éventuelles critiques. "Ce sont des symboles de charité et de pureté spirituelle. La chanson parle de ça."

Jerry Heil, de son vrai nom Yana Oleksandrivna Shemayeva, est une chanteuse et compositrice de 28 ans issue du Conservatoire de Kiev. Après avoir lancé sa chaîne de reprises sur Youtube, elle a participé à l’édition locale de l'émission "X-Factor". Depuis, elle a tenté à plusieurs reprises de défendre les couleurs de son pays à l’Eurovision.

Alyona Alyona, de son vrai nom Alona Olehivna Savranenko, est une rappeuse de 32 ans qui cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. En 2021, elle faisait partie du jury ukrainien pour l’Eurovision. Après avoir déjà chanté avec Jerry Heil, elle lui a proposé d’unir leurs talents pour la prochaine édition.

Leur défi ? Reprendre la couronne remportée en 2022 par le groupe Kalush Orchestra avec la chanson "Stefania", quelques mois seulement après le début de l’invasion russe. Une victoire symbolique que l’Ukraine n’a pas été en mesure de rééditer l’an dernier avec un autre duo, les garçons de Tvorchi, à la sixième position derrière la gagnante, la Suédoise Loreen.

La 68ᵉ édition du Concours Eurovision se déroulera le 11 mai à Malmö dans un contexte qui s'annonce déjà très politique. Dans une lettre ouverte publiée lundi 29 janvier dans le quotidien Aftonbladet, 1005 artistes suédois demandent en effet l’exclusion d’Israël en raison de la "guerre brutale à Gaza" menée par l'État hébreu après l’attaque du 7 octobre.