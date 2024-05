Eurovision 2024 : la bourde du vainqueur Nemo, "légèrement blessé" en brisant son trophée

La Suisse a remporté la 68ᵉ édition de l'Eurovision grâce à la performance de Nemo. Après avoir récupéré son trophée, l'artiste a malencontreusement brisé la récompense en deux parties. Il a toutefois peu en recevoir un autre après la fin de l'émission.

Il a tout cassé sur scène... jusqu'à son trophée. Le Suisse Nemo a remporté le 68ᵉ concours Eurovision de la chanson, dans la nuit de samedi à dimanche, à Malmö (Suède). Avec 591 points, il a terminé premier devant la Croatie, l'Ukraine et la France, quatrième. Plébiscité par les jurys nationaux et auteur d'un bon score avec les voix du public, l'artiste non-binaire s'est empressé de monter sur scène récupérer son trophée après l'annonce des résultats finaux.

Mais, dans l'euphorie du moment, Nemo a posé la statuette – une représentation en cristal d'un micro – un peu trop fort sur le sol. Conséquence : l'objet s'est brisé en deux morceaux distincts, quelques secondes seulement après été offerte au chanteur. Des images montrent d'ailleurs plusieurs membres de son équipe sourire de la mésaventure en récupérant le socle détaché de la récompense.

Finalement, un peu plus tard dans la soirée, Nemo s'est présenté en conférence de presse... avec un trophée entier. Une réparation express ? Il dit en réalité "avoir reçu un trophée tout neuf" de la part de l'organisation. Le gagnant de la finale a aussi expliqué s'être "légèrement blessé" à cause de cette péripétie. "Je n’ai pas seulement cassé le code, j’ai aussi cassé le trophée", a-t-il plaisanté, en référence au nom de sa chanson victorieuse, The Code.

Il aurait été dommage de ne pas repartir avec ce micro en cristal, car il s'agit d'une véritable œuvre d'art : en effet, son concepteur est Kjell Engman, un maître verrier connu en Suède pour ses pièces uniques dans cette matière.