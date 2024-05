Eurovision 2024 : le candidat néerlandais exclu pour un "comportement inapproprié" envers une femme

Les organisateurs du concours de l'Eurovision annoncent l'exclusion du candidat néerlandais Joost Klein, qui avait été suspendu la veille. En cause : un "comportement inapproprié" que le chanteur de 26 ans aurait eu à l'égard d'une femme membre de l'équipe de production.

La sentence est tombée via un communiqué. Après l'avoir suspendu la veille, les organisateurs de l'Eurovision 2024 ont annoncé samedi 11 mai que le candidat néerlandais Joost Klein était finalement exclu du concours en raison d'un incident survenu après sa performance lors de la demi-finale.

En cause : un "comportement inapproprié" que le chanteur de 26 ans aurait eu à l'égard d'une femme membre de l'équipe de production. La grande finale de cette 68e édition qui se déroule à Malmö (Suède) se tiendra donc avec 25 participants.

"La police suédoise a enquêté sur une plainte déposée par une femme membre de l'équipe de production à la suite d'un incident survenu après sa prestation lors de la demi-finale de jeudi soir", a expliqué l'UER dans un communiqué. "Pendant que la procédure judiciaire suit son cours, il ne serait pas approprié qu'il continue à participer au concours". Les organisateurs ont tenu à préciser que "contrairement à certains rapports des médias et des spéculations sur les réseaux sociaux, cet incident n'implique aucun autre artiste ou membre de la délégation".

Le diffuseur néerlandais, Avrotros, a aussitôt réagi en qualifiant cette exclusion de "disproportionnée". La chaîne a déclaré dans un communiqué transmis à l'Agence France-Presse, être "choquée par la décision". Elle ne s'est toutefois pas attardée sur le sujet et a ajouté : "Nous le regrettons profondément et y reviendrons plus tard".