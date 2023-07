Eurovision 2024 : on connait enfin la ville qui organisera le concours

"L’engagement de Malmö en faveur de la diversité, de l’inclusivité et de l’innovation correspond parfaitement à l’esprit de la compétition", explique Martin Österdahl, le superviseur exécutif de l’Eurovision, dans un communiqué. "De plus, sa taille compacte et son infrastructure de transports développée permettra à toutes les personnes impliquées dans l’événement de circuler facilement. Son engagement écoresponsable et ses initiatives vertes vont également dans le sens de nos valeurs".

C'est la septième fois que la Suède accueillera le Concours Eurovision de la chanson, après l'avoir organisé à Stockholm en 1975, 2000 et 2016, à Göteborg en 1985, et donc à Malmö en 1992 et 2013. Le pays détient également le record de victoires à l'Eurovision - à égalité avec l'Irlande - avec sept éditions remportées.