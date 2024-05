Eurovision 2024 : qui est Eden Golan, candidate d'Israël, dont la participation fait polémique ?

La chanteuse israélienne Eden Golan s'est qualifiée pour la finale de l'Eurovision, ce samedi soir à Malmö (Suède). La jeune femme de 20 ans est au cœur de l'attention, alors que de nombreuses voix critiquent la participation d'Israël au concours, en pleine guerre à Gaza.

Sa participation à la finale de l'Eurovision, ce samedi 11 mai, est désormais certaine. La chanteuse israélienne Eden Golan s'est qualifiée jeudi lors de la seconde demi-finale du Concours européen de la chanson, qui se tient cette année à Malmö, en Suède. Âgée de 20 ans, l'artiste fait déjà face à de nombreuses critiques, venues de différents candidats et d'une partie du public. En cause ? La participation d'Israël à la compétition, alors même que l'État hébreu mène une guerre meurtrière dans la bande de Gaza contre le Hamas, en réponse au massacre commis par le mouvement islamiste le 7 octobre dernier. Eden Golan, elle, se dit malgré tout réjouie de participer à l'événement. "C'est vraiment un honneur d'être ici, (...) de nous présenter avec fierté", a-t-elle encore affirmé cette semaine à son arrivée en Scandinavie.

Née à Tel-Aviv d'une mère ukrainienne et d'un père letton, la chanteuse a longtemps vécu en Russie, en raison de la situation professionnelle de la famille. La jeune fille est vite attirée vers le chant. En 2011, elle représente la Russie lors de l'Eurovision junior et se hisse à la 5ᵉ place du concours. Elle participe aussi à The Voice Kids Russie, en 2018, sans remporter l'émission. Après un retour dans son pays natal, une nouvelle téléréalité musicale et quelques singles, elle s'inscrit donc au concours de présélection hébreu pour l'Eurovision.

Une chanson au texte polémique

Elle sera choisie à l'issue de ce programme de télévision déjà marqué par des controverses. Enregistrée quelques semaines après le massacre du 7 octobre, l'émission a été critiquée à l'international pour avoir notamment fait participer des soldats réservistes sur scène. Une fois la sélection d'Eden Golan entérinée, la présentation du titre d'Israël a encore suscité de nombreux débats. Intitulée "Pluie d'octobre", la chanson a été jugée trop politique par l'Union européenne de radio-télévision (UER). En effet, l'instance, en charge de l'organisation du concours, refuse toute performance "politisée" des artistes participant à l'Eurovision.

Après moult atermoiements, Israël acceptera finalement de modifier le texte de la chanson. En présentant finalement "Hurricane" ("Ouragan"), le pays a bel et bien été autorisé à prendre part aux demi-finales du concours. Mais, pour ses détracteurs, certaines paroles de la mélodie demeurent problématiques et feraient toujours référence à l'attaque terroriste du Hamas. "Chaque personne qui l'écoute peut s'identifier à la chanson à son niveau, a justifié à ce sujet Eden Golan. Notre peuple, notre pays s'y rattache à un niveau émotionnel très différent, plus profond, en raison de la tragédie que nous avons vécue."

Tensions avec les autres candidats

La décision de l'UER d'accepter la candidature d'Israël a encore accentué les tensions autour de l'édition 2024 de l'Eurovision. En avril, neuf artistes participants au concours avaient déjà appelé à un cessez-le-feu à Gaza. Durant la conférence de presse d'Eden Golan, la candidate grecque, Marina Satti, a fait mine de s'endormir pendant la prise de parole de l'Israélienne. Vendredi, c'est cette fois un des favoris, le représentant néerlandais Joost Klein, qui a été privé de répétition générale pour avoir exprimé son désaccord d'être placé à côté d'Eden Golan avant d'être exclu samedi après des accusations de "comportement inapproprié".

Jeudi, près de 12.000 personnes avaient manifesté à Malmö contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Eden Golan a aussi été huée par une partie du public lors de sa performance en demi-finale. De quoi mettre à mal ses chances de victoire en finale ? Pas selon les bookmakers, qui placent dans le top 3 la candidate, en dépit des polémiques autour de sa présence en Suède.