"Merci du fond du cœur" : 4ᵉ de l'Eurovision 2024, Slimane submergé par l'émotion après les résultats du concours

Slimane, représentant français à l'Eurovision, a terminé 4ᵉ du concours, samedi soir à Malmö (Suède). Après l'émission, le chanteur s'est montré particulièrement ému. "J’espère que vous êtes fiers de moi", a-t-il notamment lancé.

Une expérience qui lui a fait monter les larmes aux yeux. Slimane, candidat qui représentait la France à l'Eurovision avec son titre Mon Amour, a finalement terminé à une belle 4ᵉ place à l'issue du concours, dans la nuit de samedi à dimanche, à Malmö (Suède). Au terme de cette édition remportée par la Suisse et Nemo, l'artiste français s'est montré, lui, particulièrement touché par son expérience. "Quand on m’a dit de venir faire l’Eurovision, je disais toujours que je voulais juste être fier de moi, a débuté à chaud Slimane face aux journalistes. Aujourd’hui, je ne suis pas juste fier de moi, je suis fier de nous, parce qu’en France, on a des talents dont ne mesure pas la quantité."

Une perte de voix avant la finale

Au terme d'une prestation ébouriffante, Slimane a terminé deuxième du vote du jury, avant d'être rétrogradé à la 4ᵉ place une fois les voix du public comptabilisées. "Je suis très ému parce que j’ai chanté dans ma langue, a-t-il poursuivi, le regard embué. J’ai chanté l’amour. J’ai chanté la paix. Et être là où je suis arrivé aujourd’hui… Je suis désolé, je suis très ému. Mais ce n’est pas de la tristesse, c’est réellement de la fierté. Je suis très fier pour Nemo, il méritait de gagner, ce n’est pas ça l’histoire. Mais on méritait vraiment d’exister, d’être entendu, et on l’a été ce soir."

Le vainqueur de The Voice en 2016 a aussi raconté avoir perdu sa voix vendredi, à quelques heures de la grande finale. Une mésaventure qui ne l'a pas empêché de se présenter sur scène et d'assurer le show malgré tout samedi soir. "J’ai reçu tellement de messages, tellement de gens qui me supportaient venant de France et de partout ailleurs, a raconté Slimane. Je voulais juste vous dire merci. J’espère que vous êtes fiers de moi, nous, on est fiers de nous. Merci du fond du cœur." Le Français a remporté le maximum de points de la part de quatre jurys nationaux : l'Arménie, la Belgique, l'Islande et la Slovénie.

"La paix, l’amour, le travail, peuvent gagner en mérite"

L'édition 2024 du Concours européen de la chanson a été marqué par de nombreuses controverses. La participation de la candidate israélienne, contestée par les militants pro-palestiniens, a finalement été maintenue, mais sa prestation a été copieusement huée, samedi soir. Plus tôt dans la journée, le candidat néerlandais Joost Klein avait été exclu du concours à cause d'une altercation présumée avec une camerawoman vendredi.

Slimane, lui, avait tenu un discours appelant à "la paix" lors des dernières répétitions sur scène, vendredi. "Je pense qu’il y aura un avant et un après dans ma vie, pas en tant qu’artiste, en tant qu’homme, a-t-il expliqué après coup. J’ai vu à quel point la paix, l’amour, le travail, pouvaient gagner en mérite. C’est beau pour nos enfants, pour ma fille, pour tout le monde. J’ai envie de croire en ça." Avec la seconde place de Barbara Pravi en 2021, il signe en tout cas une des meilleures performances françaises lors de la compétition européenne.

La France n'a plus remporté le concours européen de la chanson depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam avec L'Oiseau et l'enfant.