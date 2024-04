Slimane a pensé sa prestation à l’Eurovision comme "un premier rendez-vous"

Samedi 11 mai, l’ancien vainqueur de "The Voice" s’attaque en direct au plus célèbre des concours de chant. Le représentant de la France à l’Eurovision est bien décidé à ramener dans l’Hexagone un trophée qui lui manque depuis 47 ans. Il promet une expérience "immersive" pour séduire les téléspectateurs et les jurys des pays participants.

Il est le premier à avoir dévoilé sa chanson. C’était déjà il y a presque six mois. Alors ce serait un euphémisme de dire que Slimane a hâte de se retrouver sur la scène de l’Eurovision. "J’ai plus qu’envie d’être là (…). Il est temps !", affirme-t-il à Télé 7 Jours. Le chanteur révélé par "The Voice" est prêt à donner de la voix pour l’édition 2024 du concours européen de la chanson dont la finale se tiendra à Malmö, en Suède. Mais avant de se présenter au public, le représentant de la France peaufine les derniers réglages d’une prestation unique avec son titre "Mon amour".

il y a des choses qu’on ne révélera qu’à l’Eurovision Slimane dans "20 Minutes"

"Je dirais que c’est un premier rendez-vous. Cette presta de l’Eurovision, on l’a pensée comme ça. On veut que la personne qui regarde soit en immersion avec moi", précise Slimane à 20 Minutes. Ils étaient 162 millions devant leur téléviseur l’an dernier pour assister au deuxième sacre de la Suédoise Loreen. "J’ai du mal à considérer cette expérience comme un truc qui pourrait me nuire. La seule chose qui le pourrait, c’est si vraiment je fais une prestation de merde ! Mais on s’active pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas", s’amuse dans Télé 7 Jours le Français qui espère "sortir du lot" avec la scénographie concoctée par Zack Reese. "Il a réussi à sublimer tout ce que je suis, donc j’espère sincèrement que les Français vont le voir. Je veux qu’ils sont fiers", souligne-t-il.

Un premier voile sera levé ce jeudi lors de la première répétition de Slimane sur les lieux de la compétition. On sait déjà qu’il conservera le passage a cappella qui avait donné des frissons à la télévision croate. "Je pense que quand les gens verront ma presta à Malmö, ils se diront, s’ils ont vu les autres prestas : 'Ah mais il y avait déjà tel truc et tel truc !' Mais il y a des choses qu’on ne révélera qu’à l’Eurovision et c’est aussi un choix", insiste-t-il dans 20 Minutes.

Très bien accueilli en France, son titre "Mon amour" séduit aussi nos voisins européens. En sixième position chez les bookmakeurs à quinze jours de l’évènement, il a remporté le vote de l’Eurojury réuni par le site spécialisé Eurovoix News. Slimane se qualifie lui-même d’"extraterrestre, même pour les autres candidats". "Mon amour est la seule vraie ballade de tout le show", glisse-t-il au magazine télé. Suffisant pour frapper fort le jour J et enfin succéder à Marie Myriam, dernière Française sacrée en 1977 ?