Slimane représentera la France à l'Eurovision 2024

Slimane en route pour Malmö ! L'ancien lauréat de "The Voice" va représenter les couleurs tricolores lors du prochain concours Eurovision qui se déroulera en Suède. Une annonce effectuée ce mercredi matin sur France Inter par la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel. Sa chanson, intitulée "Mon amour", sera dévoilée ce soir dans le 20 Heures de France 2.

"Difficile de ne pas regarder dans le rétroviseur depuis que je sais que je vais représenter mon pays à l’Eurovision !", a réagi l'intéressé dans un communiqué. "C’est complètement fou quand j’y pense. Mes premiers concerts dans les bars de Pigalle, j’ai l’impression que c’était hier. Et puis The Voice (...) Le 11 mai 2024, je chanterai devant près de 200 millions de personnes. Je vais chanter pour mes parents. Pour ma fille. Pour la France. Et pour toi, toi pour qui j’ai écrit cette chanson".