Eurovision, mode d’emploi : qui vote pour attribuer les fameux "12 points" ?

C’est le moment que tous les Eurofans attendent. Celui où la tension monte au rythme des nombres qui s’additionnent. À l’Eurovision, le décompte des votes serait presque aussi important que certaines chansons. Qui n’a jamais répété le célèbre "And the 12 points go to…", "Et les 12 points sont attribués à…" ? Et qui n’a pas entendu Élodie Gossuin reprendre le "Youhouhou" d’Amir avant d’annoncer les suffrages français en 2016 ? Ce samedi 14 mai à Turin, en Italie, les chanteurs Mika et Laura Pausini se chargeront d’orchestrer cette séquence déterminante des résultats.