VIDÉO - Eurovision Junior : finaliste de "The Voice Kids", Lissandro représentera la France avec "Oh maman !"

Ses parents le surnomment Elvissandro. Après avoir séduit les coachs de "The Voice Kids" avec une reprise du King (vidéo visible en tête de cet article), Lissandro s’attaque à l’Eurovision Junior avec sa propre chanson. L’adolescent de 13 ans a été choisi pour représenter la France lors de la prochaine édition du concours européen de la chanson destiné aux artistes en herbe. Il espère bien conquérir le public et le jury avec le titre "Oh Maman !", sur lequel il déborde d’enthousiasme.