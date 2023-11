Gabriel Attal félicite Zoé Clauzure pour sa victoire à l'Eurovision Junior : "Tu as porté un message d'espoir"

La Française Zoé Clauzure, 13 ans, a remporté le Concours Eurovision Junior 2023 qui se déroulait à Nice ce dimanche. Sa chanson "Cœur" portait un message fort contre le harcèlement scolaire dont elle a elle-même été victime. Un engagement qui a valu à cette ancienne candidate de "The Voice Kids" les félicitations du ministre de l’Éducation nationale.

Et de trois pour la France ! Après les succès de Valentina en 2020 et Lissandro l’an dernier, Zoé Clauzure, 13 ans, a offert dimanche une nouvelle victoire à la délégation tricolore lors du Concours Eurovision Junior qui se déroulait à Nice. Comme ses prédécesseurs, elle avait la particularité d’être une ancienne candidate de "The Voice Kids", arrivée en demi-finale. Avec ce sacre, la France égale la Géorgie, lauréate à trois reprises du concours depuis sa création en 2003.

Pour se distinguer de ses concurrents, Zoé avait opté pour un titre au message fort puisque "Cœur" évoque le harcèlement scolaire. Un fléau dont elle a elle-même été victime lorsqu’elle participait à l’émission de TF1, durant son année de CM1. "J'avais beaucoup de personnes qui me jalousaient à l'école car je brillais trop pour eux", confiait-elle à PureCharts avant le concours. "Et j'ai aussi subi du cyber-harcèlement pour quelque chose que je n'avais pas fait."

J’espère que cela va changer les esprits de ceux qui harcèlent Zoé Clauzure après sa victoire

Dimanche, Zoé Clauzure a fait l’unanimité puisqu’elle a obtenu 136 points des jurys nationaux et 92 points de la part du public, en tête des deux classements, pour un total de 228 points qui lui a permis de devancer l’Espagne (201 points) et l’Arménie (180 points). "C’est une victoire pour tous", a-t-elle réagi à chaud rapportent nos confrères de 20 Minutes. "J’espère que cela va changer les esprits de ceux qui harcèlent. Je veux qu’ils comprennent que c’est nous les winners", a-t-elle insisté.

Ce nouveau triomphe pour la France a été salué sur les réseaux sociaux par le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal, qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire l’une de ses priorités depuis son entrée en fonction, lui qui affirme en avoir souffert. "Tu as brillé et porté un message d’espoir pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons à travers le pays. Fier de toi", a-t-il écrit dans un message posté sur le réseau social X.

Originaire de Montrouge, Zoe Clauzure a pris ses premiers cours de piano et de chant à l’âge de 6 ans. Fan de Lady Gaga, Zaho de Sagazan ou encore Billie Eilish, elle écrit et compose elle-même des chansons qu’elle poste sur les réseaux. En parallèle de ses activités musicales et de sa scolarité, elle mène également une carrière de mannequin puisqu’elle a posté pour des marques Lulu Castagnette, Chloé et Lacoste.