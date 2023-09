Eurovision Junior : Zoé Clauzure représentera la France avec "Cœur", une chanson sur le harcèlement scolaire

C'est une chanson engagée. Zoé Clauzure représentera la France avec le titre "Cœur" lors du concours de l'Eurovision Junior qui se tiendra au Palais Nikaïa de Nice, le 26 novembre. Âgée de 13 ans, la demi-finaliste de la saison 7 de "The Voice Kids" en 2020 portera d'une voix puissante cette chanson au rythme pop qui parle de harcèlement scolaire.

"C'est un peu la face solaire de 'Ma Place', une chanson sur le même sujet coécrite en 2020 par Zoé à propos du harcèlement subi durant son année de CM1", explique France Télévisions dans un communiqué. Fan de Zaho de Sagazan, Lady Gaga et Billie Eilish, la jeune fille a développé très tôt sa passion : "A 6 ans, je suivais des cours de chant et de piano. A 8 ans, je voulais faire 'The Voice Kids'. A 9 ans, j'étais sélectionnée dans l'émission avec le coach que je désirais : Soprano", déclare Zoé Clauzure comme le rapporte l'AFP.