Eurovision : non, le groupe ukrainien vainqueur n’a pas fait de saluts nazis pendant le concours

Ainsi, deux images ont été isolées de la prestation ukrainienne pour démontrer que le groupe avait réalisé des saluts nazis en pleine émission. "Les gagnants de l’Eurovision. Regarde", a publié un compte Twitter affublé de drapeaux français et russes, en y joignant une courte vidéo. Sur celle-ci, les membres du groupe longent la scène : parmi eux, le chanteur coiffé d’un bob rose a le bras droit tendu en l’air, geste évoquant un salut nazi. La scène est répétée plusieurs fois dans cet extrait de 27 secondes. Si la publication n’a pas gagné une audience remarquable, elle a toutefois convaincu certains du geste effectué par le chanteur ukrainien et est une illustration de la machine propagandiste dans le conflit.

Une seconde vidéo a été partagée par un autre compte dès le lendemain de l’Eurovision, faisant référence à un moment différent du concours. On y voit cette fois Kalush Orchestra sur scène, terminer sa prestation et saluer le public. L’un des chanteurs, à gauche de celui au bob rose, place le poing sur son torse et tend ensuite le bras. La vidéo de 12 secondes s’achève à ce moment précis. Encore une fois, le compte relayant la séquence y voit "le salut nazi du groupe ukrainien applaudi à l’Eurovision par la foule et tous les européistes fascistes". Dans les deux cas, il n’en est rien. D’ailleurs, ces deux scènes ne sont pas dans l’ordre. Pour s’en rendre compte, elles sont toujours visionnables sur le compte youtube de l’Eurovision, tout comme l’intégralité du concours.