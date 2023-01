Shocking ! L’ex-chanteur des Sex Pistols veut représenter l’Irlande à l’Eurovision

En parallèle de ses activités musicales, John Lydon s'est fait connaitre des nouvelles générations en participant à de nombreuses émissions populaires, quitte à ternir son image de rebelle. Et encore... En 2004, il scandalise en traitant de "petits cons" les jeunes téléspectateurs de "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here" sur la chaîne ITV. Plus récemment, on l'a vu au générique de "Mask Singer" dans un costume... de bouffon.

Rappelons que l'an dernier, c'est l'Ukraine qui a remporté l'Eurovision avec le groupe Kalush Orchestra et sa chanson "Stefania". Pour des raisons évidentes, le pays n'est pas en mesure d'accueillir le concours et c'est donc le Royaume-Uni, arrivé deuxième avec le chanteur Sam Ryder, qui été désigné par les organisateurs en remplacement. De là à faire un triomphe à l'un de ses plus célèbres citoyens ?