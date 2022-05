"L’Ukraine accueillera l’Eurovision l’an prochain", promet Volodymyr Zelensky

"Nous comprenons les sentiments profonds autour de l'Ukraine dans ce contexte et considérons que les commentaires du Kalush Orchestra et d'autres artistes exprimant leur soutien au peuple ukrainien sont de nature humanitaire plus que politique", a indiqué de son côté à l'AFP l'Union européenne de Radio-Télévision, organisatrice de l'événement. En âge d’être mobilisés par l’armée, les membres de Kalush Orchestra ont bénéficié d’une autorisation spéciale pour quitter l’Ukraine. Et ont utilisé autant que possible la plateforme que leur a offerte l’Eurovision pour appeler le monde à faire pression sur Moscou.

Originaires de la ville de Kalush, les six artistes ont passé des semaines sans se voir ni pouvoir répéter. Chacune de leurs apparitions a été marquée par des discours engagés, suivis par un flot de caméras et de micros ininterrompus.