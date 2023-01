Eva Green réclame un cachet d'un million de dollars pour un film annulé

Le procès qui s'est ouvert jeudi doit durer huit jours. Comme le précise l'AFP, Eva Green est attendue lundi à la barre. L'avocat de l'actrice, Edmund Cullen, a affirmé devant les juges que celle-ci "s'est pliée en quatre" pour que le projet se réalise car il traitait d'une "question qui la préoccupe beaucoup, à savoir la catastrophe climatique".

Mais les avocats de White Lantern Films estiment à l'inverse que l'actrice française a exprimé "un manque de confiance et un mécontentement" à l'égard de membres de l'équipe de production. Elle était "de plus en plus réticente à s'impliquer", en violation du contrat. Eva Green avait "une aversion au vitriol à faire le film que White Lantern pouvait et allait faire", a déclaré pour la production l'avocat Max Mallin. Il y avait selon lui une "scission entre les attentes d'Eva Green et le film qu'elle voulait faire et ce que le budget permettait".