Evan Rachel Wood accuse Marilyn Manson de l’avoir violée sur le tournage du clip de "Heart-Shaped Glasses"

Evan Rachel Wood persiste et signe. Le 1er février 2021, l’actrice américaine affirmait sur Instagram avoir été victime de violences physiques et mentales durant sa relation avec le rockeur Marilyn Manson, entamée en 2007 alors qu’elle avait 18 ans et lui 37. Dans le documentaire Rising Phoenix, présenté ce week-end au Festival de Sundance, la star de la série Westworld va plus loin et déclare avoir été violée sur le tournage du clip de la chanson "Heart-Shaped Glasses", extraite de l'album Eat Me, Drink Me, paru en juin 2007.

"Nous avions discuté d’une scène de sexe simulée, mais une fois que les caméras ont tourné, il a commencé à me pénétrer pour de vrai. Je n’avais jamais accepté cela", explique la jeune femme, aujourd’hui âgée de 34 ans. "J’ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous de faux prétextes. C’est à ce moment-là que le premier crime a été commis contre moi et que j’ai été violée devant la caméra."