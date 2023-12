Ève Gilles, Miss France 2024 : "Ceux qui me critiquent aujourd’hui me soutiendront peut-être demain"

Au deuxième jour de son règne de Miss France 2024, Ève Gilles poursuit la découverte de sa nouvelle vie. Le tourbillon médiatique qui la porte depuis plus de 24 heures l'a menée chez TF1 ce lundi 18 décembre. Rencontre avec une jeune femme d'une grande douceur, mais déterminée à montrer qui elle est.

Elle promet qu'il "n’y a pas façade, pas de masque". "Je suis comme je suis et j’ai envie de le transmettre. J’ai hâte d’aller à la rencontre du public", nous assure Ève Gilles. Au deuxième jour de son marathon médiatique, Miss France 2024 a fait un nouveau passage chez TF1 pour venir à notre rencontre. Sa voix est posée, presque apaisante. Ses yeux sont encore illuminés par la petite étincelle qui a séduit le jury de Sylvie Tellier et une partie des téléspectateurs ce samedi 16 décembre.

Depuis son élection, il y a un peu plus de 24 heures, la jeune femme de 20 ans "évite de trop utiliser son téléphone". "Quelques messages à ses parents" et à ses amis proches, un court appel à ses sœurs aînées, mais rien de plus. La Nordiste, étudiante en licence de mathématiques à Lille, veut savourer l'instant présent. Elle répond avec beaucoup de recul aux questions sur les nombreuses critiques dont elle fait l'objet en ligne, son envie de vivre son règne au jour le jour et le moment où elle a passé la porte du salon de coiffure pour tout couper.

Je pense que la coiffeuse a eu tellement peur qu’elle a coupé petit à petit alors que je n’avais qu’une envie, qu’elle passe les ciseaux et qu’on n’en parle plus ! Ève Gilles, Miss France 2024

Juste après votre couronnement, vous avez dit ne plus savoir où vous étiez. La Nordiste que vous êtes a-t-elle retrouvé le Nord depuis ?

Alors oui et non ! Si je dois me situer sur une carte, je sais que je suis à Paris, mais où exactement ? Je n'en ai aucune idée. Ça, c'est habituel, puisque je n'ai aucun sens de l'orientation (elle rit) ! Je redescends tout doucement, tout s'enchaîne très vite. Je commence à accepter que je suis devenue Miss France, tout en me demandant si c’est vraiment moi.

Vous ne voulez pas être "que la Miss aux cheveux courts"... Mais vous êtes la première ! Revenons sur ce jour où vous avez tout coupé. Vous y êtes allée avec une photo de Demi Moore dans Ghost ou sans savoir ce que vous alliez faire ?

C’était il y a trois ans. J’avais regardé des photos, mais les modèles avaient toutes de belles petites boucles. J’ai dit à la coiffeuse que j’aimerais bien ce style-là. Elle m’a dit que ce n’était pas possible parce que je n’avais pas du tout cette texture de cheveux. Je pense que la coiffeuse a eu tellement peur qu’elle a coupé petit à petit alors que je n’avais qu’une envie, qu’elle passe les ciseaux et qu’on n’en parle plus ! Je crois que j’ai mis une semaine à me reconnaître dans le miroir.

On s'est replongé dans le questionnaire auquel vous aviez répondu pour nous avant l’élection. Est-il juste de dire qu’Ève Gilles est une passionnée de danse qui ne résiste pas à Dirty Dancing, aussi espiègle que les héros de sa série préférée Tom et Jerry, avec un amour de la France et de ses icônes comme Bourvil ?

C’est exactement ça, vous m’avez bien cernée (elle sourit) ! J’ai toujours adoré tout ce que représente Bourvil. Il est très drôle et quand on le voit, on sait que c’est lui. J’aime bien ce côté rigolo.

On a toujours regardé Miss France à la maison, mais ce n’était le rêve d’aucun membre de ma famille, à part moi Ève Gilles, Miss France 2024

Après votre élection en tant que Miss Hersin-Coupigny en avril, vous avez cité sur Instagram un proverbe réunionnais emprunté à vos grands-parents maternels : "Pa kapab lé mor san eséyé". Cet hymne familial, c’est devenu votre mantra ?

Oui ! Ce proverbe veut dire que si on ne tente pas de réaliser son objectif, on va mourir dans l’incompréhension, sans savoir si on pouvait y arriver au final. Mes parents et mes grands-parents m’ont toujours dit qu’il fallait essayer et tout donner jusqu’au bout. J’ai toujours suivi cette ligne de conduite. Si ça passe, ça passe et sinon tant pis.

Vous semblez venir d’une famille très soudée, mais très pudique aussi. Après votre sacre, vous nous parliez d’un "langage avec les yeux" entre vous et vos parents. Avez-vous pu échanger avec vos sœurs aînées de 26 et 30 ans ?

Très peu, j’ai dû les appeler cinq minutes au total. Elles se sont surtout assurées de savoir comment je vivais tout ça, si j’allais bien, si je dormais bien, si les gens étaient gentils avec moi… Je préfère d’attendre de rentrer dans le Nord pour prendre le temps de pouvoir parler avec elles et d’avoir leur ressenti. Parce que ça change ma vie, mais aussi la leur. J’étais leur petite sœur qu’elles embêtaient et aujourd’hui, je suis Miss France, connue par tous les Français.

Les Miss, c’est leur truc aussi ?

Pas du tout ! C’est un programme qu’on a toujours regardé à la maison à Quaëdypre, mais ce n’était le rêve d’aucun membre de ma famille, à part moi. Mes parents regardaient déjà l’émission avant ma naissance. J’ai toujours adoré le show. Voir les costumes féériques, les musiques… On aurait dit que les candidates avaient fait ça toute leur vie. Je ne connaissais pas les coulisses, mais déjà à l’époque, j’avais envie de savoir et j'ai fini par m'inscrire.

ARNAUD FINISTRE / AFP

Elle penserait quoi, l'Ève tout juste bachelière qui, il y a deux ans, travaillait dans une usine d’œufs, de celle qui porte l’écharpe aujourd’hui ?

Elle serait super heureuse et très fière, elle se dirait qu’elle s’est enfin trouvée, qu’elle s’épanouit dans ce qu’elle fait. Ce matin, le réveil a sonné à 5h45, l’ouverture des yeux a été difficile, mais je suis ravie d’aller à la rencontre des Français et de leur montrer qui ils ont élu. Ce n’est que du bonheur ! Je me sentais déjà très heureuse en étant Miss Nord-Pas-de-Calais, c’est un univers qui me correspondait. Mes proches l’ont ressenti aussi. Ma mère m’a dit qu’elle ne m’avait jamais vue aussi lumineuse et ça l’a rassurée parce qu’elle a eu un peu peur.

Vous voulez défendre "les valeurs de la femme forte". Mais c’est quoi être une femme forte en 2024 ?

C’est une femme qui ose, qui n’a pas peur des critiques. Les critiques, on en aura toujours. Je ne peux pas plaire à tout le monde et je respecte le fait qu’on ne m’apprécie pas. Être une femme forte, c’est aussi savoir faire la part des choses, se fixer un objectif, se donner à fond et essayer d’aller jusqu’au bout.

Vous vous définissez comme une guerrière. C’est la meilleure attitude à adopter face aux critiques, notamment en ligne ?

Une guerrière, ça a aussi un bouclier. Le bouclier, c’est la société Miss France, c’est ma famille, mes proches et toutes les personnes qui me soutiennent. Pour l’instant, je ne réponds pas aux critiques. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Chaque année, Miss France a son lot de critiques. Parfois, il faut juste laisser les choses se faire. Les personnes qui me critiquent aujourd’hui me soutiendront peut-être demain parce qu’elles viendront à ma rencontre. Peut-être qu’on échangera et qu’elles se diront : 'Ok, finalement, elle est pas mal cette fille !' (elle rit).

Les JO ? J’ai très envie d’y aller, je vous avoue ! Ève Gilles, Miss France 2024, sur l'épreuve d'équitation aux JO de Paris 2024

C’est la quatrième fois en neuf ans que Miss Nord-Pas-de-Calais remporte la couronne de Miss France. Quelle analyse en livre la future statisticienne que vous êtes ?

Je me dis qu'on a vachement de chance quand même (elle rit) ! Le comité réussit à bien préparer ses candidates. Peut-être qu'ils ont trouvé une petite clé ? Je ne saurais pas l’expliquer. Ce n'est pas le fait qu'on vienne du Nord qui explique qu'on gagne. Même si j'adore ma région, je les aime de tout mon cœur ! Pour moi, c'est aussi une question de destin.

Beaucoup de Français sont allergiques aux mathématiques, que vous étudiez à l'université à Lille. Vous diriez quoi aux plus jeunes pour les convaincre de s’y mettre sans rechigner ?

Je passe beaucoup par le visuel. Par exemple, si le problème comporte des additions, je conseillerai de dessiner des bonbons, puis de se demander combien on en a, combien on peut en manger, combien on peut en laisser à ses parents… On peut aussi faire ça sous forme de défi et transformer les exercices en jeu ou en chasse au trésor.

Que peut-on vous souhaiter pour les mois à venir ?

J’ai envie de beaucoup de rencontres, d’échanger. De me laisser porter. Si je veux faire quelque chose à un moment précis, je le demanderai à la société Miss France. Mais pour l’instant, je ne m’imagine pas trop cette année.

Un petit passage aux Jeux olympiques de Paris pour l’adepte d’équitation que vous êtes, peut-être ?

J'ai très envie d’y aller, je vous avoue ! Je pense que ce sera une grosse négociation... À voir si c'est accordé (elle rit).