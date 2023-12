Ève Gilles, Miss France 2024, sur TF1 : "Je ne veux pas être connue comme la Miss aux cheveux courts"

Élue Miss France 2024, Ève Gilles, 20 ans, était l'invitée d'Anne-Claire Coudray ce dimanche à 13h sur TF1. La jeune femme s'est confiée sur ses envies pour cette année de règne. Elle en profité pour célébrer les différences et tordre le cou aux clichés qui entourent les Miss France.

Malgré une courte nuit, Ève Gilles rayonne. À 20 ans, la jeune femme originaire de Dunkerque a été élue Miss France 2024. Sa première journée en tant que reine de beauté est consacrée aux interviews. La première Miss aux cheveux courts était l'invitée du journal de 13H de TF1. Si cette caractéristique lui a permis de se distinguer des autres candidates, Ève Gilles ne veut pas pour autant "être connue comme la Miss aux cheveux courts". Pour elle, ce n'est pas une coupe de cheveux qui fait une reine de beauté. "On dit toujours que pour être Miss, il faut rentrer dans une case, avoir fait l'école de Miss. Pas du tout, il faut juste être comme on est, il faut juste le vouloir et avoir envie".

"C'est maintenant ou jamais"

Si elle a rêvé de cette élection et de ce titre, Ève Gilles a tout de même eu besoin d'un petit coup de pouce pour s'inscrire à l'élection. C'est son grand-père qui l'a poussée à faire le grand saut. Le grand saut, elle l'a fait en novembre dernier, en concourant pour l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais. "Je me suis dit 'Eve, tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête, tu es en étude, si tu veux prendre un an pour toi, c'est maintenant ou jamais'".

Fonceuse avec un tempérament de guerrière, Ève Gilles souhaite défendre le droit à la différence et mettre en lumière l'unicité de chaque femme. "J'ai envie d'être la femme forte, j'ai envie que l'on se dise, peu importe d'où on démarre, peu importe le chemin que l'on emprunte, on peut réussir à atteindre nos objectifs. J'ai envie de montrer que la représentation de la femme est diverse, qu'on est toutes belles, qu'on a nos particularités, et qu'on est uniques. Je ne suis pas unique que par mes cheveux, je suis unique parce que je suis Eve".

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.