Evelyne Dhéliat fait ses débuts sur Twitter

Après TikTok, elle part à l'assaut de Twitter. Ce mercredi 22 juin après-midi, Evelyne Dhéliat a posté son premier tweet. "Madame, Monsieur, bonjour ! Ravie de faire mes premiers pas sur Twitter en ces premiers jours de l’été ! Un compte pour vous informer des prévisions de Météo-France, des enjeux du climat, mais aussi pour échanger avec vous", a publié la présentatrice emblématique de la météo de TF1, qui avait déjà récolté 4000 abonnés en moins de deux heures.

Son arrivée a ravi les twittos, très nombreux à saluer celle qui fait la pluie et le beau temps sur TF1 depuis plus de 30 ans. Si la météo est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français, Evelyne Dhéliat peut désormais compter sur le média social pour rester en contact avec les Français de plus en plus concernés par le réchauffement climatique.