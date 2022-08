"Everything Everywhere All At Once" : attention, objet filmique non identifié

Sur le papier, c’est une superbe anomalie. Sorti au printemps dernier aux États-Unis, Everything Everywhere All At Once a engrangé plus de 100 millions de dollars au box-office. Il faut dire que le deuxième film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui sort en France ce mercredi 31 août, est précédé d'un bouche-à-oreille enthousiaste, n’est pas inspiré d’un comics à succès, comme 90% des blockbusters actuels. Il n’a pas non plus d’acteur hyper bankable au générique.

Sa vedette, la Malaisienne Michelle Yeoh, héroïne culte de Tigre et Dragon, le chef-d'œuvre de Ang Lee, s’est faite plutôt discrète depuis qu’elle a joué Aung San Suu Kyi dans The Lady de Luc Besson en 2011. Et que dire de son mari à l’écran, le revenant Ke Huy Khan, ex-enfant star dans Les Goonies et Indiana Jones et le temple maudit, qui s'offre un comeback aussi spectaculaire qu'inespéré.