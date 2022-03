Retrait de son Oscar, prison... Que risque Will Smith après sa gifle ?

Dans leur quête d’une sanction équitable, les Oscars prendront sans doute en compte le CV de l’acteur. Non seulement Will Smith n’est clairement pas un récidiviste. Mais c’est aussi l’une des stars les plus populaires d’Amérique. D’après un sondage publié mardi par l’institut YouGov, 61% des Américains désapprouvent le geste de l’acteur. Mais 70% estiment qu’il ne devrait pas être privé de sa récompense.

Reste enfin le volet judiciaire. Là, les choses sont claires : d’après l’article 242 du Code Pénal en vigueur en Californie, frapper une personne est considéré comme des coups et blessures, même si la victime ne subit ni blessure, ni douleur. La blessure simple est un délit passible d’une peine maximale de 6 mois de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 200.000 dollars. Encore faut-il qu’une plainte soit déposée. Et aux dernières nouvelles, Chris Rock n’en aurait pas l’intention.