Ex-muse de Picasso, la peintre Françoise Gilot est morte à l'âge de 101 ans

C'était une des muses de Pablo Picasso. Mais pas seulement. La peintre Françoise Gilot est décédée à l'âge de 101 ans, a appris l'AFP auprès du musée Picasso, confirmant une information du New York Times. Selon le quotidien américain, Aurélia Engel, la fille de Françoise Gilot, a confié que cette dernière avait récemment souffert de "maladies cardiaques et pulmonaires".

Compagne de Pablo Picasso de 1946 à 1953, elle a été une artiste à part entière pendant plus de 60 ans, s'imposant comme une peintre de renom après leur séparation avec des œuvres dans les collections des prestigieux Metropolitan Museum of Art et MoMA de New York. En juin 2021, l'une de ses peintures, Paloma à la Guitare (1965), s'était vendue pour 1,3 million de dollars lors d'enchères chez Sotheby's.