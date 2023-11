EXCLU JT de 13H - "Un cri" : comment le titre inédit de Johnny Hallyday a vu le jour

Le 13H de TF1 vous dévoile ce jeudi le son et le clip de "Un cri", un titre inédit de Johnny Hallyday. Composé par Maxim Nucci, il est issu des premières sessions de l'album posthume "Mon pays c'est l'amour". Antoine Gouiffes-Yan, directeur général de Parlophone, raconte à TF1info les coulisses de cet événement.

De la formidable carrière musicale de Johnny Hallyday, on pensait avoir tout entendu. Et puis non. À l’approche des six ans de la mort du rockeur, c’est un titre totalement inédit qui arrive jusqu’à nos oreilles ce jeudi. Dévoilé en exclusivité dans le 13H de Marie-Sophie Lacarrau, "Un cri" est le fruit d’une histoire étonnante que raconte à TF1info, Antoine Gouiffes-Yan, directeur général de Parlophone, un label de Warner Music.

"Lorsque Johnny apprend qu’il est malade en 2017, il appelle Maxim Nucci, alias Yodélice, pour commencer à travailler sur un nouveau projet", explique-t-il. "À l’époque, sa demande est inattendue et tout le monde est sous choc. Tous les deux commencent à enregistrer à partir d’une démo à la guitare. Or il faut savoir que d’ordinaire, Johnny ne posait sa voix que sur des versions instrumentales définitives. Ce titre-là, il a été fait de manière très organique, sous une forme inhabituelle pour lui."

EXCLU 13H de TF1 - Ecoutez un 2e extrait d'"Un Cri", l'ultime titre inédit de Johnny Hallyday Source : TF1 Info

Lorsque la production de l’album Mon pays c’est l’amour débute officiellement quelques semaines plus tard, "Un cri" est mise de côté. Et quand Johnny Hallyday décède, le 5 décembre, le rockeur n’a pas eu le temps de retravailler le morceau qui va devenir une sorte de légende pour son entourage. Elle parvient jusqu’aux oreilles de Antoine Gouiffes-Yan, qui a longtemps travaillé avec l’idole des jeunes avant de prendre les commandes de Parlophone en 2021.

"Au bout de deux ans, à force d’en entendre parler, je contacte Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny à l’époque", se souvient-il. "Étonné que je sois au courant, il me suggère d’en parler directement à Maxim parce que c’est quelque chose d’émotionnellement très fort entre lui et Johnny. Quand j’appelle Maxim, il me dit que c’est incroyable parce que quinze jours plus tôt, il a rouvert pour la première fois le disque dur sur lequel figure ce titre. Comme s’il y avait un alignement des planètes."

Voici la pochette de la compilation "Made in Rock 'N' Roll", disponible le 17 novembre chez Parlophone. - Warner Music / Parlophone

À l’époque, le compositeur demande un temps de réflexion, histoire d'être certain qu'il pourra rendre hommage à ce trésor qui le bouleverse à plus d'un titre. Puis après quinze jours de travail en solitaire, il convoque l’entourage de Johnny pour découvrir la version finale de "Un cri" en studio. "On a pris une claque", avoue Antoine Gouiffes-Yan. "Maxim n’a rien changé aux voix, il y a quelque chose de très brut, on entend les respirations de Johnny. Il y a un mélange de rage et d’urgence. C’est d’autant plus fort quand on connaît le contexte".

Très vite, naît l’idée d’un concept original pour présenter cet inédit au public. "Comme c'est un moment rare issu d'une fulgurance artistique en studio, on s’est dit qu’on allait réunir des morceaux nés dans les mêmes circonstances", souligne le patron du label. "Pas forcément des tubes. Mais des titres qui sont enfouis dans les cinq derniers albums et qui incarnent l’ADN musical retrouvé de Johnny à la fin de sa carrière." D’où le titre de cette compilation, Made in rock n’roll, qui est aussi celui d’une des chansons d'un disque posthume, paru en 2018.

Comme les téléspectateurs de TF1 vont pouvoir le découvrir dans le 13H, "Un cri" est accompagné d’un clip étonnant du réalisateur Pierre Saba. "On ne voulait jouer ni sur le côté pathos, ni sur du réchauffé avec des images d’archives", souligne Antoine Gouiffes-Yan. "On a donc tourné un clip plein d’éléments visuels et de clins d’œil. C’est un long plan séquence d’une troupe de jeunes danseurs, à Las Vegas, qui vivent l’histoire du cri, son énergie. On les suit jusqu’aux terres arides, dans le canyon. C’est vraiment l’expression de l’esprit américain et rock n’roll de Johnny."