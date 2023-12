EXCLUSIF - "Callas Paris 1958" : les images colorisées du concert mythique de la diva

Le réalisateur Tom Volf propose une version restaurée et en couleurs du concert de Maria Callas à l'Opéra Garnier en 1958. Un film qui sort en salles ce samedi 2 décembre, à l’occasion du centenaire de la naissance de la diva. Voici les premières images colorisées de cette représentation mythique.

"Callas comme on l'a jamais vu". Le réalisateur Tom Volf propose une version restaurée et en couleurs du concert-évènement de Maria Callas à l'Opéra Garnier en 1958. Le film est diffusé dans les cinémas Pathé et Gaumont lors de deux soirées spéciales ce samedi 2 et dimanche 3 décembre.

"Ce niveau de détails dans toutes ses expressions, dans sa respiration, dans sa gestuelle... C'est vraiment assez étonnant, c'est comme si elle était là", explique le metteur en scène, réalisateur et producteur, dans le reportage, comportant des images inédites, visibles en tête de l'article.

Maria Callas a fait ses débuts à Paris avec cette représentation mythique le 19 décembre 1958, pour une nuit seulement. Un événement majeur, auquel étaient invités le "Tout Paris", avec des vedettes de cinéma dont Charlie Chaplin et Brigitte Bardot, mais aussi d'autres grands noms comme Jean Cocteau, le président français Coty, ou encore le duc et la duchesse de Windsor.

Deux longues années de travail

Disponible pour la première fois entièrement en couleur et en 4K Ultra HD, restauré à partir des bobines originales de 16 mm récemment découvertes chez elle et d’une source sonore nouvellement découverte, le film a nécessité deux longues années de travail, le temps de traiter 130 000 clichés. "C'est elle qui avait demandé à ce que la soirée retransmise en direct mais pas enregistrée soit captée en 16mm la meilleure technologie de l'époque", raconte Tom Volf.

Cette performance historique est à découvrir au cinéma pour une immersion visuelle et sonore de ce qu'on a appelé à l'époque "le plus grand spectacle du monde", qui sera un triomphe avec 16 rappels.