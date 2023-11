EXCLU JT de 13H : écoutez un deuxième extrait de "Un cri", l’ultime inédit de Johnny Hallyday

Six ans après la mort du taulier, sa voix unique résonne sur un titre inédit intitulé "Un cri". Issu de ses dernières sessions d’enregistrement, il a été retrouvé par Maxim Nucci, son compositeur. Avant de le découvrir en exclusivité dans le 13H de TF1 ce jeudi, voici un deuxième extrait en avant-première.

Quel cadeau pour les millions de fans de Johnny Hallyday ! Alors qu’on pensait avoir tout entendu du rockeur, décédé le 5 décembre 2017 à l’âge de 74 ans, un titre entièrement inédit sera disponible sur la compilation Made in rock'n’roll qui sera publiée par Warner Music le 17 novembre.

Intitulé "Un cri", ce morceau est issu des sessions de l’album Mon pays c’est l’amour, l’ultime opus du taulier. Laissé de côté au moment de l’enregistrement, il a été retrouvé il y a quelques mois par son auteur, le compositeur et producteur Maxim Nucci, alias Yodelice.

Avant d'entendre "Un Cri" en longueur et de découvrir des images du clip dans le JT de 13H de Marie-Sophie Lacarrau ce jeudi, on vous propose de découvrir un nouvel extrait de cet événement musical, en exclusivité dans la vidéo ci-dessus.

Le premier extrait, diffusé mercredi, est à retrouver dans la vidéo ci-dessous.

EXCLU JT de 13H : découvrez "Un cri", l'ultime titre inédit de Johnny Hallyday Source : TF1 Info

En plus "Un cri", Made in rock'n’roll contiendra dix titres issus des cinq derniers albums de Johnny Hallyday, sélectionnés par Maxim Nucci et par les proches de la star. Une occasion supplémentaire de célébrer sa mémoire, en amont de l'expo événement qui ouvrira ses portes à Paris Expo Porte de Versailles le 22 décembre prochain.