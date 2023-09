Au Centre Pompidou, une expo photo fait dialoguer les visages et les corps

"Je crois que le visage et le corps, c'est ce qui nous amène à la relation avec l'autre et que cette relation est constitutive de notre possibilité de survivre (...) et donc la fascination des photographes pour les visages des autres et les leurs est très importante", explique le fondateur du groupe de cinéma indépendant MK2 qui a commencé sa collection dans les années 90.

"C'est une façon d'exprimer leur tristesse et leur joie (...) après les assassinats de la dernière guerre mondiale, il faut absolument respecter le corps et faire en sorte qu'il ne soit pas brisé, car c'est notre vie", ajoute celui qui dit vivre avec ses photos "comme avec des amis".