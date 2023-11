L'intelligence artificielle s'invite à Paris Photo, au Grand Palais Éphémère

C'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels, mais aussi pour les amateurs. Le salon Paris Photo ouvre ses portes au Grand Palais Éphémère du 9 au 12 novembre 2023. Pour cette 26ᵉ édition, l'événement proposera un tout nouveau secteur dédié au numérique et à l'intelligence artificielle (IA). Une façon de repousser toujours plus les frontières de l'image, à l'instar de la galerie berlinoise Office Impart qui expose l'artiste Damjanski. Vivant à New York, ce dernier a choisi "d'explorer le concept des applications en tant qu'œuvres d'art", comme explique à l'AFP Johanna Neuschäffer en révélant des "œuvres" réalisées à partir de photos de smartphone de tout un chacun avec un algorithme d'IA.