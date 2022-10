Le quotidien des Secoya du Pérou dans la forêt amazonienne s’expose en plein air à Paris

Oubliez les arcs, les flèches et autres costumes en plumes. Jacques Desplats a posé son objectif sur les activités du quotidien des Secoya, des Indiens du Pérou qui vivent au cœur de la forêt amazonienne. Trente-deux de ses clichés, choisis parmi plus de 9000, sont à découvrir gratuitement jusqu’au 21 novembre dans le square de la tour Saint-Jacques. Co-produite par la Ville de Paris et l’association Esprit Minga, cette exposition en plein air vise autant à sensibiliser aux problèmes environnementaux actuels qu’à faire découvrir l’œuvre du photographe décédé.