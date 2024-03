Brancusi, le père de la sculpture moderne, s'expose au Centre Pompidou

Le Centre Pompidou de Paris propose une rétrospective du célèbre artiste roumain du 27 mars au 1ᵉʳ juillet 2024. Un événement exceptionnel puisque depuis sa mort en 1967, une seule exposition avait eu lieu en France. Plus de 120 sculptures, dessins, carnets et peintures rassemblés sur 2.000 m² permettent de redécouvrir cet artiste majeur.

Il a marqué l'histoire de l'art. Le Centre Pompidou propose du 27 mars au 1er juillet 2024 une rétrospective exceptionnelle de l'œuvre de Constantin Brancusi (1876-1957), considéré comme le père de la sculpture moderne. Plus de 120 sculptures mais aussi des centaines de dessins, carnets, peintures de ce démiurge venu de Roumanie sont rassemblés sur 2.000 m² au sein de la grande galerie du musée d'art moderne auquel le sculpteur a légué, à sa mort, son atelier et toutes les œuvres qu'il contenait ainsi que ses archives comme le rappelle l'AFP.

C'est la première fois qu'une rétrospective de cette ampleur est organisée en France en raison notamment de la fragilité des sculptures provenant des plus importantes collections internationales (Tate Modern, MoMA, Guggenheim, Philadelphia Museum of Art, musée national d’art de Roumanie...) exceptionnellement réunies. "Cette exposition au centre Pompidou est un évènement exceptionnel parce qu’il n'y a eu qu’une seule exposition Brancusi en France en 1995, également au centre Pompidou en 1995", rappelle pour TF1info Ariane Coulondre, commissaire de l'exposition avec Julie Jones et Valérie Loth.

Le centre Pompidou de Paris propose une rétrospective de Brancusi du 27 mars au 1er juillet 2024. - AFP

Brancusi simplifie la forme pour retrouver l’essentiel

Artiste majeur, Brancusi a véritablement révolutionné la sculpture moderne. "C’est une triple révolution. Du geste, car il taille directement la pierre et le bois. De la forme, qu'il a simplifiée jusqu’à l’épurer, pour dépasser les apparences et retrouver l’essentiel. Et, enfin, c'est aussi une révolution de l’espace, par sa manière de jouer sur des volumes, les formes verticales, de repenser le socle", analyse Ariane Coulondre.

Le parcours thématique est organisé autour des séries de référence de l’artiste et met en lumière les grands enjeux de la sculpture moderne : l’ambiguïté de la forme (Princesse X), le portrait (Danaïde, Mlle Pogany), le rapport à l’espace (Maiastra, L’Oiseau dans l’espace), le rôle du socle (Nouveau-né, Le Commencement du monde), les jeux de mouvement et de reflet (Léda), la représentation de l’animal (Le Coq, Le Poisson, Le Phoque) et le rapport au monumental.

Au cœur de l’exposition, le visiteur peut également découvrir la reconstitution d’une petite partie de l’atelier de Brancusi. Lieu de création et de vie de l'artiste arrivé à Paris en 1904 à l'âge de 28 ans, il était situé près du quartier de Montparnasse et a vu défiler les plus grands artistes des avant-gardes du tournant du XXᵉ siècle comme des collectionneurs du monde entier. "Brancusi vivait et travaillait dans cet atelier. Il a lui-même sculpté son mobilier, construit sa cheminée ou ses tables. Pour lui, l’art et la vie fonctionnaient ensemble", précise Ariane Coulondre.