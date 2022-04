Plongez dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, comme si vous y étiez

Vivre le sacre de Napoléon, comme si vous y étiez. Assister à l’édification de la flèche de Viollet-le-Duc ou encore suivre les gigantesques travaux de reconstruction. Trois ans après l’incendie qui a détruit une partie de la Cathédrale Notre-Dame, le Collège des Bernardins accueille une exposition immersive et inédite qui nous plonge dans un incroyable voyage de 850 ans.

Une façon de "répondre à l’émotion internationale en racontant l’extraordinaire épopée de la cathédrale la plus connue et la plus aimée au monde", explique le dossier de présentation. Et aussi de remettre en perspective la place que tient, aussi bien dans l'histoire que dans l'imaginaire collectif, le monument le plus visité de France et même d’Europe.